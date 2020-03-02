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Временный запрет на ловлю щуки ввели в Калининградской области

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В Калининградской области ограничили любительскую рыбалку. До 10 апреля в местных водоемах запрещено ловить щуку.

Ситуация связана с началом нереста. С 1 февраля в регионе действует запрет на промышленную добычу щуки во всех водоемах, включая Куршский и Калининградский заливы. С 1 марта ограничение затрагивает и любительский лов, сообщает Калининград.Ru.

В период действия запрета инспекторы рыбоохраны будут проводить рейдовые мероприятия для пресечения незаконного оборота рыбной продукции. В случае незаконного промысла юридическим лицам грозит штраф до 200 тыс. рублей. Для физических лиц штраф достигает 5 тыс. рублей. При этом у нарушителей будут изымать суда и орудия добычи рыбы.

Если при нарушителе будет обнаружена щука, ему придется возместить ущерб. Плата за одну особь в период запрета на ловлю составляет 1850 рублей.

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