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Охранников бара в Москве задержали по подозрению в избиении посетителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Охранников одного из московских баров задержали по подозрению в том, что они избили посетителя. Об этом 18 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился 20-летний приезжий и сообщил, что в одном из баров в центре столицы его избили неизвестные. Правоохранители установили, что инцидент произошел на улице Покровка. В ходе проверочных мероприятий были задержаны 19-летний и 31-летний приезжие, которые работали в баре охранниками. Они нанесли мужчине телесные повреждения в результате возникшего конфликта.

В отношении охранников возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.

6 марта сообщалось, что житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.

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