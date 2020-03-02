Мужчина напал на подростка в ресторане быстрого питания в Мурманске
В Мурманске в ресторане быстрого питания мужчина напал на подростков. Посетителю не понравилось, что те громко смеялись и матерились.
Дебошир стал кричать и раздавать подзатыльники. При этом сам он в выражениях не стеснялся.
В Мурманске в ресторане быстрого питания мужчина напал на подростков. Посетителю не понравилось, что те громко смеялись и матерились.
Дебошир стал кричать и раздавать подзатыльники. При этом сам он в выражениях не стеснялся.