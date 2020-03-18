Четыре человека погибли при пожаре в Симферополе

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели четырех человек в результате пожара в Симферополе. По предварительным данным, мужчина, женщина и двое их внучек отравились угарным газом.

Возгорание произошло в пристройке к частному дому. Из-за задымления выход из жилого помещения оказался заблокирован. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

При тушении были обнаружены тела 60-летней женщины, 62-летнего мужчины и девушек 18 и 20 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Самаре при пожаре в частном доме погибли два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело.