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Диетолог опровергла пользу подсчета калорий для здорового питания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для поддержания здорового образа жизни необязательно пользоваться приложениями с системой подсчета энергетической ценности продуктов питания. Об этом в среду, 18 марта, рассказала фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

По ее словам, сбалансированное питание и физическая активность поможет избежать зацикливания и зависимости от калькуляторов, определяющих калорийность пищи. Она также отметила, что предпочтительно употребление простых продуктов, таких как овощи, мясо, рыба, крупы, яйца, орехи и сухофрукты. Диетолог не рекомендует ограничивать себя в питании, настаивая на пользе полноценности здоровой еды, которая исключает избыточную калорийность в своем составе, рассказала Скоромная в интервью радио Sputnik.

При этом по-настоящему невозможно изменить точное количество усваиваемых калорий, так как множество факторов зависит от физического и душевного состояния человеческого организма. Также диетолог подчеркнула огромное влияние гормональных процессов, которые в случае сбоя могут значительно повлиять на точные подсчеты энергетической ценности.

«Например, при стрессе вырабатывается гормон кортизол. Он препятствует наращиванию мышечной массы и похудению. Человек может этого не знать и продолжать считать калории, но все подсчеты будут заведомо неверны», — подытожила Арина Скоромная.

Ранее эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии опроверг пользу цитрусовых в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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