Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.

В момент, когда украинский лидер 17 марта рассказывал, как граждане смогут вернуться в страну из-за рубежа, на экране появилась фраза «Это я убила Эрику».

Как пишет «Страна.ua», вероятнее всего субтитры были взяты из какого-то детективного сериала. Вслед за признанием в убийстве последовал набор не менее странных фраз: «Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти».

Пользователей соцсетей инцидент насмешил. Многие отметили, что выступление Зеленского наверняка стало шоком для глухонемых зрителей.

8 марта сообщалось, что турецкий телеканал YolTV ошибся в переводе слов главы МИД России Сергея Лаврова. По их версии, в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский министр произнес фразу «Я Вас люблю».