Логистический хаб оборудуют на юге Петербурга

На юге Санкт-Петербурга появится новый логистический хаб. Его планирует открыть компания Ozon. Общая площадь первой очереди комплекса составит 29 тыс. кв. м.

Хаб должен появиться в «PNK Парке Софийская КАД». Открытие запланировано на август 2020 года. Стоимость проекта пока неизвестна.

Как отмечает телеканал «78», ранее была информация о строительстве на этой территории производственно-складского комплекса для датской компании Maersk. Также там оборудуют склады IT-дистрибутора «Марвел КТ» и Knight Frank St Petersburg.

В начале марта «Газпром нефть» сообщила о выборе японских архитекторов, которые будут работать над развитием Охтинского мыса в Петербурге. Проекты предлагали специалисты из России, Франции, Германии и Нидерландов. Однако в «Газпром нефти» победителем признали архитектурную концепцию японской компании Nikken Sekkei.