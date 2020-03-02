«Газпром нефть» выбрала японских архитекторов для развития Охтинского мыса в Петербурге

«Газпром нефть» объявила результаты конкурса на разработку архитектурной концепции Охтинского мыса в Санкт-Петербурге. Пресс-релиз по итогам этого события поступил в распоряжение «Известий» в понедельник, 2 марта.

«К разработке вариантов концепции развития участка мы пригласили 7 архитектурных бюро из России, Франции, Германии, Японии и Нидерландов. Все участники предложили действительно качественно проработанные идеи, и нам, конечно, было непросто выбрать лучший проект. В результате победителем была признана архитектурная концепция японской компании Nikken Sekkei», — сказала член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина.

Она считает, что японские архитекторы предложили концептуальное решение, представляющее из себя два соединенных стеклянных здания. В комплексе будет комфортно находиться как сотрудникам, так и горожанам с туристами. Точкой притяжения станет общественный парк, который появится на этой территории.

«Мы считаем крайне удачной предложенную идею по созданию во внутренних пространствах комплекса зеленых галерей и вертикального озеленения. Важным фактором стало то, как проект учитывает богатый исторический контекст Петербурга и района Охты», — добавила Илюхина.

На первом уровне комплекса Охтинского мыса появятся рестораны, кафе, выставочные, спортивные и конференц-залы. Ежедневно посещать общественное пространство и парк на территории Охтинского мыса смогут до 1000 человек. В остальной части комплекса будет создано рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти». Здесь разместятся центры развития технологий и управления международными проектами.

На четырех охраняемых государством зонах, расположенных на территории инвестора, строительство вестись не будет. Эти объекты — чуть более 15% от общей площади проекта — останутся неприкосновенными и будут выведены за стройки, а после благоустройства войдут в общественные зоны комплекса и парка.

Особенностью концепции станет обзорная площадка под открытым небом, которую планируется разместить на воздушном переходе, соединяющим два здания. В настоящее время дорабатываются и уточняются финальные параметры проекта.

До середины 1990-х годов на Охтинском мысе находились работающие цеха Петрозавода. После того, как предприятие прекратило работу, все производственные здания находились в заброшенном состоянии. В 2006 году «Газпром нефть» приобрела эти земельные участки с находящимися на них сооружениями для строительства штаб-квартиры «Газпрома». Предполагалось, что это будет небоскреб, но в дальнейшем проект был перенесен и реализован на берегу Финского залива.

Пять лет по заказу «Газпром нефти» на Охтинском мысе проводились археологические раскопки, в ходе которых выявлены участки культурного наследия общей площадью 2,4 га. Из них 0,8 га расположены на территории компании, а остальные участки находятся в собственности города.

Государственные эксперты Института истории материальной культуры РАН высказывались против идеи реконструкции фрагментов земляных фортификаций Охтинского мыса из-за отложенного и неизбежного разрушения земляных слоев.