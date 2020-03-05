Прямой эфир
Сюжет:

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали решение об отмене ПМЭФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Санкт-Петербурга поддержали решение отменить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа.

Коронавброс: Россия борется с ложной информацией об эпидемии COVID-19
Президент обсудил с правительством дальнейшие шаги по борьбе с распространением инфекции

По словам вице-губернатора города Евгения Елина, несмотря на то, что это известие «крайне неприятное», безопасность участников форума в приоритете.

«Каждый Международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума. Понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства Российской Федерации», — сообщается на сайте горадминистрации в четверг, 5 марта.

Ранее в четверг сообщалось, что оргкомитет ПМЭФ принял решение не проводить мероприятие на фоне распространения коронавирусной инфекции.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге при участии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 тыс. человек, которые приезжают более чем из 120 стран. В 2020 году он должен был пройти с 3 по 6 июня.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый человек в Великобритании скончался от коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020