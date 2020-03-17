Ж/д перевозки между РФ и Финляндией остановят с 19 марта по 13 апреля, сообщил финский оператор железных дорог, сообщается во вторник, 17 марта, на сайте финского железнодорожного оператора VR.

«Последние поезда «Аллегро» (Хельсинки–Санкт-Петербург. — Ред.) и «Лев Толстой» (Хельсинки–Москва. — Ред.) будут ходить так, чтобы обеспечить возвращение на родину финских и российских граждан», — говорится в сообщении.

Поезда «Аллегро», как отмечается, будут в обычном режиме ходить до 18 марта включительно, последний поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится в 19:00 по местному времени (20:00 мск), а из Санкт-Петербурга в Хельсинки — в 20:30 (мск).

Последний «Лев Толстой» пройдет 18 марта в 17:44 (18:44 мск) из Хельсинки в Москву.

Пассажирам, чьи поезда были отменены, полностью возместят стоимость билетов.

14 марта сообщалось, что финская авиакомпания Finnair отменяет рейсы в Россию и несколько других стран из-за ситуации с коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.