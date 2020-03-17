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Свитки Мертвого моря оказались подделкой

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jinipix
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После тщательного исследования коллекции свитков Мертвого моря, которые хранятся в Музее Библии в Вашингтоне, эксперты пришли к выводу, что они поддельные. Об этом сообщает издание Science Alert 16 марта.

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Древние документы были изучены с помощью традиционной и 3D-микроскопии, а также ряда других тестов. В результате было обнаружено, что фрагменты содержат современную письменность, которая была нанесена на древние образцы кожи и покрыта животным клеем, имитировавшим блеск подлинных свитков.

Несмотря на неприятное открытие, в музее считают, что использованные во время анализа методы могут быть использованы в дальнейшем для определения подлинности других исторических документов.

Свитки Мертвого моря содержат самые древние основы Ветхого Завета и датируются III в. до н.э. по I век н. э. Они были найдены в 1947 году в пещерах Кумран на Мертвом море.

В декабре прошлого года британский историк искусства Джульет Уилсон-Баро усомнилась в авторстве работ испанского художника Франсиско Гойи.

По ее словам, музеи должны перепроверить картины Гойи, так как аукционные дома и дилеры очень часто продают в качестве полотен художника работы его помощников.

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