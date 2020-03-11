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Музей Мунка в Осло закрылся из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Cornelius Poppe/Scanpix
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Администрация музея Мунка решила закрыть его для посещения, чтобы ограничить распространение коронавируса. Об этом в среду, 11 марта, говорится в сообщении на сайте музея.

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Музей закрыт с 11:00 по местному времени (13:00 мск) на две недели, до 25 марта. «Мы следим за ситуацией и следуем рекомендациям института общественного здравоохранения», — отмечено в сообщении.

Руководство музея принесло извинения посетителям за неудобства и поблагодарило за понимание ситуации.

В настоящее время в Норвегии отмечено 430 случаев заражения новым коронавирусом. Норвежские медики призывают власти переводить как можно больше работающих на удаленную форму работы, а жителям рекомендуют отказаться от поездок за рубеж.

Бета-коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к пневмонии COVID-19, впервые проявил себя в конце декабря в китайском городе Ухань. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, в мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.

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