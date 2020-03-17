В Омской области пенсионерка до смерти забила настойчивого ухажера скалкой

В одном из поселков Большереченского района Омской области задержана пенсионерка, которая, по предварительным данным, убила ухажера скалкой. Об этом 16 марта пишет портал «СуперОмск».

По данным журналистов, инцидент произошел еще 7 марта. К женщине в гости пришли трое знакомых мужчин. Во время застолья и распития спиртных напитков один из гостей начал проявлять симпатию к подозреваемой.

Как пишет портал, мужчина приставал и пробовал соблазнить пенсионерку. По словам женщины, она испугалась изнасилования и несколько раз ударила настойчивого ухажера.

Затем застолье продолжилось.

Скорую пострадавшему вызвали только наследующий день. Однако врачи уже не смогли ему помочь, от полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Пенсионерку поместили в СИЗО, следователи полагают, что она может оказать давление на односельчан.

28 февраля сообщалось, что управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист, а затем извинилась.