В Москве женщина убила школьного охранника

В одной из московских школ женщина убила ножом охранника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 10 марта.

Инцидент произошел 8 марта. Подозреваемая нанесла мужчине несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Как сообщил собеседник агентства, охранник сам пригласил женщину в учебное заведение.

В настоящий момент женщина задержана по подозрению в убийстве.

7 марта в Республике Алтай 13-летний школьник ударил ножом подростка. Во время перемены между детьми произошла драка, в ходе которой мальчик достал нож и нанес несколько ударов 14-летнему. Раненому была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.