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Эксперты назвали способы защиты от «киберкоронавируса»

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Фото: TASS/DPA/Silas Stein
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На фоне пандемии коронавируса мошенники придумали новый способ обмана с целью кражи денежных средств. Они рассылают письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и организуют лжесборы пожертвований на борьбу с COVID-19, предупредили IT-эксперты.

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По словам руководителя группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константина Игнатьева, в среднем число спам-рассылок в мире из-за коронавируса возросла до тысяч в день.

Он отметил, что некоторые письма приходят под видом мер безопасности от ВОЗ. При этом, когда пользователь кликает на ссылку, он попадает на фишинговый сайт, где получает предложение поделиться личными данными. Последние в итоге попадают к злоумышленникам.

Игнатьев указал, что также появились письма от лица Всемирного банка и Международного валютного фонда, в которых предлагается отправить «пожертвование» пострадавшим от коронавируса.

«Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить систему безопасности на свое устройство — она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить», — посоветовал Луис Корронс из компании Avast.

По его словам, если хочется перейти по таинственной ссылке, лучше сначала вбить ее в браузере.

Кроме того, потенциально опасными названы URL из сервиса коротких ссылок (is.gd, Is.gd, bit.ly и т.д.). По ним переходить не стоит, пишет «РИА Новости».

28 февраля специалисты по информационной защите рассказали о попытках мошенников заработать на теме коронавируса. За месяц было зарегистрировано более 2,5 тыс. доменных имен, связанных с коронавирусом, в различных зонах, в том числе .ru и «.рф». Через сетевые ресурсы мошенники пытаются продать «вакцину от COVID-19».

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