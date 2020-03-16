Житель Москвы обвинил автора тренингов Байгужина в мошенничестве

Житель Москвы пожаловался на мошенников, которым он отдал 6,6 млн рублей за психологические сеансы. Среди злоумышленников, по словам потерпевшего, был автор пособий и тренингов Денис Байгужин.

Пострадавший обратился в полицию 15 марта, передает РЕН ТВ. Источник ТАСС рассказал, что общение заявителя с мошенниками длилось с лета 2018 года. В итоге мужчина оформил дарственную на свою квартиру на имя Байгужина.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт проверки по заявлению, но имен и деталей не уточнили.

Денис Байгужин — автор тренингов по устройству личной жизни, называет себя «гуру женского счастья» и «свадебным королем». Он опубликовал несколько книг на эту тему.