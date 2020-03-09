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Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer
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Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик». Всплеск подобной активности зафиксирован специалистами во второй половине 2019 года. Стать жертвами такого рода мошенничества могут, в частности, поклонники блогера Юрия Дудя.

Схема получила название в честь одного из героев сказки «Алиса в Стране чудес». Злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте (например, банка или сотового оператора) за вознаграждение.

Потом клиент получает на почту уведомление о выигрыше, ведущее на сайт без логотипов. Клиент, уже доверившийся «Белому кролику», теряет бдительность и попадает в «черную нору». Эта схема особенно опасна для пострадавших, так как каждый этап по отдельности не вызывает сомнений, рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Один из мошенников использовал для привлечения жертв видео Юрия Дудя. Он перезалил запись блогера с призывом участвовать в настоящем конкурсе, разместив под ним ссылку на сторонний сайт.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 марта.

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