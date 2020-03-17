В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

В настоящий момент ритейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Производители уверены, что ситуация с ажиотажем носит временный характер и они готовы обеспечить запросы от торговых сетей.

Минпромторг уже разослал ритейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Сейчас АКОРТ совместно с органами федеральной власти прорабатывают вопросы ускорения доставки продукции, которая рискует оказаться в дефиците.

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам. Процессы снабжения находятся на личном контроле у правительства, местных администраций и самих предпринимателей.

Несколько крупных ритейлеров в разговоре с «Известиями» подтвердили, что спрос на товары первой необходимости действительно вырос, но значительной нехватки тех или иных видов продукции нет. Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.

Вместе с тем некоторые сети уже проводят переговоры по поставке внеплановых объемов продовольственных товаров. Однако вопрос оперативного согласования цен остается актуальным из-за роста себестоимости продукции после колебания курса валют.

Ранее в этот же день Минсельхоз России не увидел, несмотря на турбулентность на финансовых рынках и ситуацию с коронавирусом, колебаний цен на макароны, консервы и крупы в регионах страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель