Прямой эфир

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

В настоящий момент ритейлеры фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию. Производители уверены, что ситуация с ажиотажем носит временный характер и они готовы обеспечить запросы от торговых сетей.

Личное отсутствие: онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии
Россияне начали избегать общественных мест и более активно закупаться в интернете

Минпромторг уже разослал ритейлерам письмо с рекомендацией поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Сейчас АКОРТ совместно с органами федеральной власти прорабатывают вопросы ускорения доставки продукции, которая рискует оказаться в дефиците.

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам. Процессы снабжения находятся на личном контроле у правительства, местных администраций и самих предпринимателей.

Несколько крупных ритейлеров в разговоре с «Известиями» подтвердили, что спрос на товары первой необходимости действительно вырос, но значительной нехватки тех или иных видов продукции нет. Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.

Вместе с тем некоторые сети уже проводят переговоры по поставке внеплановых объемов продовольственных товаров. Однако вопрос оперативного согласования цен остается актуальным из-за роста себестоимости продукции после колебания курса валют.

Ранее в этот же день Минсельхоз России не увидел, несмотря на турбулентность на финансовых рынках и ситуацию с коронавирусом, колебаний цен на макароны, консервы и крупы в регионах страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество предостерегло от товарной маскировки тушенки и сгущенки
В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020