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Эксперт рассказал о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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После выздоровления от пневмонии COVID-2019, вызываемой новым коронавирусом, пациент приобретает иммунитет, сообщил в понедельник, 16 марта, «РИА Новости» директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Как правило, второй раз пациент не может заразиться одним и тем же коронавирусом. По крайней мере в ближайшие несколько лет, так как у него вырабатывается иммунитет», — рассказал собеседник агентства.

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Случаи повторного заражения в китайском Ухане, о которых сообщали СМИ, эксперт объясняет возможными ошибками в диагностике.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день стало известно, что ученые из Пекина выявили еще один способ проникновения коронавируса в организм. Полученные ими результаты опытов говорят о том, что уже созданные препараты, защищающие человека от малярии и атипичной пневмонии, помогут в борьбе с эпидемией SARS-COV-2.

5 марта сообщалось, что житель китайского Уханя, вылечившийся от коронавируса, скончался после повторного заражения. По данным СМИ, 36-летний Ли Лян попал в больницу 12 февраля. В конце месяца его признали здоровым и выписали с условием отбывания двухнедельного карантина дома, но через два дня мужчине снова стало плохо. 2 марта его снова увезли в больницу. В тот же день он умер.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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