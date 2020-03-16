В Ленобласти у трассы «Кола» нашли останки красноармейцев

Поисковый батальон Западного военного округа начал обследовать район у трассы «Кола» в Ленинградской области.

На одном из участков дороги нашли останки красноармейцев. Их обнаружили рабочие во время ремонта трассы. Строители обратили внимание на части обмундирования времен Великой Отечественной войны в земле.

После экспертизы погибших солдат перезахоронят на мемориальном кладбище.