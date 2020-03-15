Брянские поисковики передали останки красноармейца его внучке с Украины
Останки советского солдата Ивана Усика, погибшего в 1941 году, передали его родственникам на Украине.
Долгие годы красноармеец считался пропавшим без вести. Его судьбу удалось выяснить благодаря поисковикам.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Останки советского солдата Ивана Усика, погибшего в 1941 году, передали его родственникам на Украине.
Долгие годы красноармеец считался пропавшим без вести. Его судьбу удалось выяснить благодаря поисковикам.
Подробнее — в сюжете «Известий».