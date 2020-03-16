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Онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Онлайн-торговля в России набирает обороты на фоне распространения коронавируса. Больше всего по итогам февраля выросли продажи продуктов питания. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

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«Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест», — пояснил он.

По словам Федорова, россияне традиционно остро реагируют на риск — пусть даже теоретический — продуктового дефицита, именно поэтому почти в каждом доме можно найти 5 кг гречки на черный день. При этом через интернет покупать большие объемы проще.

Тенденцию подтвердили крупнейшие онлайн-ритейлеры. В частности, по данным «Утконос онлайн», за последнюю неделю февраля — первую неделю марта рост продаж в категории бакалея составил 87,7% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По консервам он достиг 99,3%. Вместе с тем, как подчеркнули в компании, увеличился спрос и на свежую продукцию, например овощи, фрукты, зелень, грибы (+50,7%).

Кроме того, россияне активно покупают товары для домашнего досуга — игры и подписки на онлайн-кинотеатры.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Личное отсутствие: онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии

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