Онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии коронавируса

Онлайн-торговля в России набирает обороты на фоне распространения коронавируса. Больше всего по итогам февраля выросли продажи продуктов питания. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

«Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест», — пояснил он.

По словам Федорова, россияне традиционно остро реагируют на риск — пусть даже теоретический — продуктового дефицита, именно поэтому почти в каждом доме можно найти 5 кг гречки на черный день. При этом через интернет покупать большие объемы проще.

Тенденцию подтвердили крупнейшие онлайн-ритейлеры. В частности, по данным «Утконос онлайн», за последнюю неделю февраля — первую неделю марта рост продаж в категории бакалея составил 87,7% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По консервам он достиг 99,3%. Вместе с тем, как подчеркнули в компании, увеличился спрос и на свежую продукцию, например овощи, фрукты, зелень, грибы (+50,7%).

Кроме того, россияне активно покупают товары для домашнего досуга — игры и подписки на онлайн-кинотеатры.

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Личное отсутствие: онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии