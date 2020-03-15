Два ребенка провалились под лед в Вологде

10-летняя девочка и семилетний мальчик провалились под лед на реке в Вологде. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС России в воскресенье, 15 марта.

Девочку спасли очевидцы. По словам ребенка, она вместе с двумя братьями семи и четырех лет пошла гулять. Старший брат попытался проверить толщину льда и провалился. Его быстро унесло течением. Девочка попыталась спасти его, но сама тоже провалилась в воду.

На месте инцидента работают сотрудники МЧС и медики. С родителями детей работают психологи.

В областном МЧС также призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее, 13 марта, 10-летняя девочка погибла после катания с ледяной горки в Ермаковском районе Красноярского края. Ребенок слетел с накатанного покрытия горки и влетел в дерево.