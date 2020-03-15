Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменен на старте

Запуск ракеты Falcon 9, который должен был состояться в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает «РИА Новости».

Ракета-носитель должна была стартовать в 9:22 (16:22 по московскому времени) по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Уже после запуска финального отсчета до старта работа двигателей ракеты была прекращена. Причины остановки запуска неизвестны, компания SpaceX прекратила трансляцию. Первоначально запуск планировался на 14 марта, однако накануне без объяснения причин был перенесен на сутки.

Falcon 9 должна была отправить на орбиту группу из 60 спутников. После того как спутники будут выведены на нижнюю околоземную орбиту, их число в созвездии Starlink превысит 350.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.

В середине февраля сообщалось, что американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink.