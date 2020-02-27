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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Астрофизик, научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь заявил, что РАН намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Starlink американской компании SpaceX Илона Маска, поскольку она будет мешать работе астрономов.

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По его словам, из-за развертывания Starlink 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от светящихся отраженным от Солнца светом спутников.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — сказал ученый, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона «На службе у войны».

Самусь добавил, что эту идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников.

В середине февраля сообщалось, что американский производитель космической техники SpaceX перенес запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками системы Starlink.

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