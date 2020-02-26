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Власти Лос-Анджелеса одобрили разрешение на аренду земли для SpaceX

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Городской совет Лос-Анджелеса (штат Калифорния) во вторник, 25 февраля, одобрил разрешение на долгосрочную аренду земли для компании SpaceX. Площадь планируется использовать под строительство космических кораблей Starship, предназначенных для полетов на Марс. Об этом заявил в своем Twitter член городского совета Джо Бускаино.

По его данным, проект создаст 130 рабочих мест.

Арендная плата составит $1,7 млн в год и будет повышаться так, чтобы общие расходы компании Илона Маска на эти цели составили $52,8 млн за 20 лет. Прототипы данных кораблей в настоящий момент собираются на предприятиях SpaceX в штатах Техас и Флорида.

В ноябре Маск заявил, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около 1000 кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн.

Starship — космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. В 2002 году Илон Маск основал SpaceX для колонизации Марса. Изначально проект назывался ITS (Interplanetary Transport System, межпланетная транспортная система), затем его переименовали в BFR (Big Falcon Rocket), теперь же первая ступень называется Super Heavy, а вторая — Starship. В качестве временного ориентира отправки людей на Марс он называл 2022 год.

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