Деревенский дом культуры отремонтируют в Тверской области

В Тверской области распределены субсидии муниципальным образованиям на проведение в 2020 году капитальных работ в шести сельских домах культуры. Работы организованы в рамках реализации национального проекта «Культура».

Всего региону выделено свыше 10 млн рублей, из которых более 8,4 млн рублей — федеральные средства, 1,6 млн рублей — областные. В доме культуры деревни Щучье Жарковского района проведут капремонт фасада и внутренних помещений, сообщают Тверские ведомости.

Напомним, региональные власти решили отреставрировать знаменитый Николаевский собор в Калязине. В ближайшее время будет сформировано техзадание на объявление конкурса по доработке проекта реставрации. Сами работы начнутся после проведения государственной экспертизы проекта.