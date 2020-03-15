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Деревенский дом культуры отремонтируют в Тверской области

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Фото: Тверьлайф//tverlife.ru
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В Тверской области распределены субсидии муниципальным образованиям на проведение в 2020 году капитальных работ в шести сельских домах культуры. Работы организованы в рамках реализации национального проекта «Культура».

Всего региону выделено свыше 10 млн рублей, из которых более 8,4 млн рублей — федеральные средства, 1,6 млн рублей — областные. В доме культуры деревни Щучье Жарковского района проведут капремонт фасада и внутренних помещений, сообщают Тверские ведомости.

Напомним, региональные власти решили отреставрировать знаменитый Николаевский собор в Калязине. В ближайшее время будет сформировано техзадание на объявление конкурса по доработке проекта реставрации. Сами работы начнутся после проведения государственной экспертизы проекта.

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