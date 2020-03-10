Тверские власти отремонтируют знаменитый Николаевский собор в Калязине

Николаевский собор, считающийся символом Калязина в Тверской области, ждет реставрация. Детали проекта обсуждались во время рабочего визита в город директора Тверского государственного объединенного музея Ирины Репиной, представителей регионального комитета по делам культуры и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик».

Как уточняют «Тверские ведомости», губернатор Игорь Руденя принял решение финансировать работы по реставрации за счет регионального бюджета. Для этого собор передали из федеральной собственности в областную. В состав населенного пункта должен войти островок, на котором находится колокольня.

В ближайшее время будет сформировано техзадание на объявление конкурса по доработке проекта реставрации. Сами работы начнутся после проведения государственной экспертизы проекта.

В частности, должны провести укрепление фундамента памятника, отреставрировать фасады и внутреннюю отделку, обустроить помещения первого яруса, отремонтировать лестницы смотровой площадки и причала, наладить архитектурную подсветку здания и отремонтировать часовой механизм на верхнем ярусе.

Ранее сообщалось, что Тверскую область с 31 декабря по 8 января посетили более 158 тыс. туристов. Это на 5% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Спрос на однодневные и двухдневные туры в Калязин остается стабильно высоким.