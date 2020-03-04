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Кота взяли на работу в одну из тверских библиотек

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В библиотеке деревни Городец Конаковского района Тверской области взяли на работу кота Степана. Для него это первый опыт трудоустройства.

Чтобы получить эту работу, ему пришлось пройти длительный испытательный срок. Должность у Степана называется «SMM-мяунджер». Он занимается продвижением библиотеки в социальных сетях.

Как пишут «Тверские ведомости», Степан ежедневно ходит в библиотеку и следит за порядком. Он обязательно посещает все выставки и активно участвует в проводимых там мероприятиях.

19 января Федеральная таможенная служба установила правила содержания и использования служебных собак. Согласно этому документу, собаки могут работать не больше 12 часов в сутки и не более пяти лет.

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