Кота взяли на работу в одну из тверских библиотек

В библиотеке деревни Городец Конаковского района Тверской области взяли на работу кота Степана. Для него это первый опыт трудоустройства.

Чтобы получить эту работу, ему пришлось пройти длительный испытательный срок. Должность у Степана называется «SMM-мяунджер». Он занимается продвижением библиотеки в социальных сетях.

Как пишут «Тверские ведомости», Степан ежедневно ходит в библиотеку и следит за порядком. Он обязательно посещает все выставки и активно участвует в проводимых там мероприятиях.

19 января Федеральная таможенная служба установила правила содержания и использования служебных собак. Согласно этому документу, собаки могут работать не больше 12 часов в сутки и не более пяти лет.