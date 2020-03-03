Тверские школьники собирают макулатуру для создания короткометражки

Тверская область участвует во всероссийском проекте «Киноуроки в школах России». В каждом регионе он стартует с акции «Киноэкология», когда школьники собирают макулатуру. Средства, полученные от сдачи вторсырья, пойдут на съемки фильма. В нем глазами детей и подростков будут представлены базовые нравственные понятия, такие как дружба, мужество и верность.

Как пишут «Тверские ведомости», проект «Киноуроки» в Тверской области организует региональное министерство образования. Задача первого этапа — собрать 200 т макулатуры. Сейчас школьники собрали уже около 100 т, и сбор продолжается. В этом ребятам помогает региональный оператор по обращению с отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Что касается самого фильма, то в Тверской области планируется создать короткометражку, сюжетная линия которой будет связана с образом малой Родины, истоком Волги и судьбами жителей Верхневолжья. Такие мини-фильмы в дальнейшем будут использовать педагоги в своей работе по формированию у детей этических понятий. Сейчас уже снято 27 киноуроков в различных регионах России.