Прямой эфир
Сюжет:

Норвегия закроет границу для иностранцев без вида на жительство

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Норвегии объявили о закрытии с 16 марта границ для иностранных граждан, не имеющих вида на жительство в королевстве, в связи с распространением в мире коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства страны 15 марта.

Болезный занавес: как ЕС «закрывается» из-за коронавируса
США запрещают въезд европейцам, внутри союза восстанавливают пограничный контроль

Временный контроль въезда и выезда вводится и на внутренней границе Шенгенской зоны.

Граждане Норвегии, находящиеся за границей, а также иностранцы, живущие и работающие в королевстве, смогут въехать в страну.

Аэропорты страны продолжают работу в штатном режиме и принимают международные рейсы. Ими же могут вернуться на родину туристы, находящиеся в Норвегии.

Власти заверили, что поводов для того, чтобы запасаться товарами, нет. Грузоперевозки продолжаются, а значит, поставки еды и медикаментов осуществляются.

Таким образом правительство разъяснило слова премьер-министра Эрны Сульберг по борьбе с распространением коронавируса. Накануне премьер заявила, что власти закрывают аэропорты и порты, что не соответствует действительности.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

В Норвегии COVID-19 диагностирован у 1077 человек, из которых около 300 заразились в пределах страны. Три человека скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия приостановит пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией
Музей Мунка в Осло закрылся из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020