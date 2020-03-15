Норвегия закроет границу для иностранцев без вида на жительство

Власти Норвегии объявили о закрытии с 16 марта границ для иностранных граждан, не имеющих вида на жительство в королевстве, в связи с распространением в мире коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства страны 15 марта.

Временный контроль въезда и выезда вводится и на внутренней границе Шенгенской зоны.

Граждане Норвегии, находящиеся за границей, а также иностранцы, живущие и работающие в королевстве, смогут въехать в страну.

Аэропорты страны продолжают работу в штатном режиме и принимают международные рейсы. Ими же могут вернуться на родину туристы, находящиеся в Норвегии.

Власти заверили, что поводов для того, чтобы запасаться товарами, нет. Грузоперевозки продолжаются, а значит, поставки еды и медикаментов осуществляются.

Таким образом правительство разъяснило слова премьер-министра Эрны Сульберг по борьбе с распространением коронавируса. Накануне премьер заявила, что власти закрывают аэропорты и порты, что не соответствует действительности.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

В Норвегии COVID-19 диагностирован у 1077 человек, из которых около 300 заразились в пределах страны. Три человека скончались.