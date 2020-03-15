Мужчину забили палками за отказ от бесплатного мороженого

В Индии убили мужчину за то, что он отказался есть бесплатное мороженое. Об этом сообщает India Today.

Четверо молодых людей отмечали сдачу экзаменов одним из них. Находясь в алкогольном опьянении, они отправились в магазин за мороженым. По дороге они встретили трех незнакомых мужчин и предложили им мороженое. Те отказались, что привело к драке.

Четверо мужчин начали избивать палками одного из незнакомцев. Он получил множественные травмы и умер в больнице.

Нападавшие скрылись с места преступления, но вскоре были задержаны полицией.

Инцидент произошел в Дели, погибшему было 25 лет.

Ранее сообщалось, что три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете. Конфликт между посетительницами был запечатлен на видео, ролик набрал уже больше 4 млн просмотров.