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Мужчину забили палками за отказ от бесплатного мороженого

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Фото: Global Look Press/Zuma/Ved Prakash
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В Индии убили мужчину за то, что он отказался есть бесплатное мороженое. Об этом сообщает India Today.

Четверо молодых людей отмечали сдачу экзаменов одним из них. Находясь в алкогольном опьянении, они отправились в магазин за мороженым. По дороге они встретили трех незнакомых мужчин и предложили им мороженое. Те отказались, что привело к драке.

Четверо мужчин начали избивать палками одного из незнакомцев. Он получил множественные травмы и умер в больнице.

Нападавшие скрылись с места преступления, но вскоре были задержаны полицией.

Инцидент произошел в Дели, погибшему было 25 лет.

Ранее сообщалось, что три женщины устроили драку из-за упаковки туалетной бумаги в австралийском супермаркете. Конфликт между посетительницами был запечатлен на видео, ролик набрал уже больше 4 млн просмотров.

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