«Борисы Джонсоны» устроили драку с «регбистами»

Фанаты регбийных команд Англии и Уэльса устроили массовую драку в Соунси. Болельщики встретились на улице и устроили потасовку.

Как сообщает Metro.co.uk, около 30 «одетых как Борис Джонсон» мужчин начали драться с «регбистами».

Они кидались в друг друга мусором, «регбисты» срывали с «Борисов» парики. Стычка закончилась победой группы, одетой в костюмы для игры в регби.

О пострадавших в результате драки информации не поступало.

Полузащитник лондонского ФК «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер вступил в словесную перепалку с фанатом, которая чуть не переросла в драку. Инцидент произошел вечером в среду, 4 марта, после домашней игры с «Норвич Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.