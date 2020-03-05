Болельщики устроили массовую потасовку на матче «Ахмат»–«Зенит»

Футбольные болельщики устроили драку и беспорядки во время четвертьфинального матча Кубка России между клубами «Ахмат» и «Зенит». Об этом 5 мата сообщил телеканал «Звезда».

Встреча проходила в Грозном. В конце второго тайма после гола Эмилиано Ригони фанаты «Зенита» сняли футболки. Болельщики противников увидели в этом проявление неуважения и бросились в сторону чужой трибуны.

Главный арбитр был вынужден приостановить игру. Успокоить зрителей пытались даже сами футболисты, отмечает «Федеральное агентство новостей». Болельщики команды из Грозного вернулись на свои места только после того, как фанаты «Зенита» вновь оделись.

Как заявили в пресс-службе «Зенита», с нарушителями с обеих сторон будет проведена индивидуальная работа. Служба безопасности «Ахмат-Арены» погасила возможный конфликт еще в зачатке, «инцидент был исчерпан», уточняет «Ридус».

О произошедшем инциденте высказался и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По его словам, необходимо уважать и чтить традиции, а болельщики «Зенита», вероятно, «не все поняли» и находились в своем «привычном состоянии», пишет «Газета.ру».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита», передает НСН. Теперь питерцы встретятся со «Спартаком» в полуфинале Олимп Кубка России. ФК «Спартак» ранее обыграл ЦСКА в четвертьфинале в Москве.