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Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

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Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Кроме того, радикалы кидали в сторону диппредставительства зажженные фальшфейеры и петарды, но до здания они не долетели. Сообщается также, что участники акции осквернили российский флаг, сообщает РЕН ТВ.

У здания диппредставительства были значительно усилены меры безопасности. Правопорядок обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии, которых в несколько раз больше, чем участников акции.

11 марта националисты устроили перепалку и попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация «Национальной платформы примирения и единства в Донбассе». Один из радикалов толкнул политика в спину, и тот упал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 марта отметила бездействие украинской полиции, назвав его проявлением «абсолютной никчемности».

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