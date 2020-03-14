Минфин обеспокоился снижением налоговых поступлений в бюджеты регионов

Министерство финансов России обеспокоено снижением в этому году поступлений налога на прибыль в бюджеты регионов страны по сравнению с 2019 годом, но в целом доходы субъектов растут. Об этом заявил в субботу, 14 марта, министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании в Совете Федерации, передает «РИА Новости».

«Мы видим, доходы за два месяца выросли на 3%», — сказал он. Министр добавил, что налог на прибыль снизился в первую очередь в тех регионах, которые сейчас зависят от поступления доходов в виде налога на прибыль от сырьевых отраслей.

При этом, по его словам, поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли в 2020 году на 6% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, растет налог на имущество — плюс 20%, и снижаются долги — почти на 3% за период двух месяцев по сравнению с началом года. Силуанов указал, что снижаются и долги муниципальных образований.

«Хотел бы отметить, что инфляция будет в текущем году варьироваться в параметрах нашего таргета, это около 4%, которые мы планируем на предстоящие годы», — приводит слова министра ТАСС.

Силуанов добавил, что в текущем году ведомство выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более 600 млрд рублей и профинансирует расходные обязательства и сделку Сбербанка. Все социальные обязательства, как в предстоящей трехлетке, так и в более долгосрочном периоде, исполнят, ресурсы для этого есть, заключил глава Минфина.

Ранее, 12 марта, Госдума приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Профицит бюджета на этот год останется на уровне, запланированном ранее, — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1% — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

В послании Федеральному собранию 15 января Путин анонсировал блок социально-экономических изменений в стране. Это касается в том числе индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченных слоев населения.