Прямой эфир

Россиянина обвинили в США в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

0
Фото: flickr.com/Eric E Johnson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу, 13 марта, предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

По данным комиссии, проживающий во Флориде Сотников привлекал американских инвесторов к покупке фиктивных депозитных сертификатов, продвигаемых через интернет-рекламу и фишинговые сайты. Им якобы был нанесен ущерб в размере не менее $26 млн.

Утверждается, что часть из этих средств могла получить супруга россиянина Наталья Мазитова.

Иск в отношении Сотникова подан в федеральный окружной суд в штате Нью-Джерси. В заявлении не уточняется, где сейчас находится россиянин.

В декабре суд Южного округа штата Джорджия (США) предъявил двум россиянам обвинение «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», введенные в отношении РФ. Речь идет об ограничительных мерах на поставки нефтегазового оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Защита Винника подала кассационную жалобу на решение суда в Париже
Посольство РФ потребовало от Госдепа США смягчить тюремный режим Бута

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020