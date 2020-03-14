Россиянина обвинили в США в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу, 13 марта, предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

По данным комиссии, проживающий во Флориде Сотников привлекал американских инвесторов к покупке фиктивных депозитных сертификатов, продвигаемых через интернет-рекламу и фишинговые сайты. Им якобы был нанесен ущерб в размере не менее $26 млн.

Утверждается, что часть из этих средств могла получить супруга россиянина Наталья Мазитова.

Иск в отношении Сотникова подан в федеральный окружной суд в штате Нью-Джерси. В заявлении не уточняется, где сейчас находится россиянин.

В декабре суд Южного округа штата Джорджия (США) предъявил двум россиянам обвинение «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», введенные в отношении РФ. Речь идет об ограничительных мерах на поставки нефтегазового оборудования.