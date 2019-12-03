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США обвинили двух россиян в попытке обойти санкции

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Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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В суде Южного округа штата Джорджия (США) двум россиянам предъявили обвинение «в сговоре с целью обойти международные торговые санкции», введенные в отношении РФ. Об этом сообщили в минюсте США 3 декабря.

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Речь идет об ограничительных мерах на поставки нефтегазового оборудования. По данным ведомства, Олег Никитин и Антон Черемухин якобы пытались приобрести через посредников у американской компании газовую турбину Vectra 40G за $17,3 млн. Предполагается, что оборудование предназначалось для использования на буровой платформе в Арктике.

В минюсте указывают, что Никитину принадлежит компания KS Engineering (KSE). Россиянин арестован. Черемухин является сотрудником компании, решение в его отношении пока не поступало.

«По соображениям национальной безопасности министерство торговли США запретило нелицензированную поставку или передачу Vectra российской компании», — сказано в сообщении министерства.

Наряду с россиянами обвинение также представлено двум гражданам Италии и одному американцу, которых, как полагает минюст, граждане РФ якобы использовали для прикрытия. Вместе с Никитиным они были арестованы в Саванне (штат Джорджия) «при попытке совершить незаконную сделку».

США обвиняют фигурантов в нарушении положений международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и закона о реформе контроля над экспортом (ECRA). В случае признания виновными им грозит до 20 лет заключения и штраф в размере $1 млн.

Ранее, в ноябре, в США из Израиля был передан россиянин Алексей Бурков по обвинению в киберпреступлениях. Его арестовали в Тель-Авиве в декабре 2015 года. 20 ноября мужчину навестили сотрудники посольства РФ. В дипмиссии заверили, что Буркову оказывается необходимое консульско-правовое содействие.

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