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Защита Винника подала кассационную жалобу на решение суда в Париже

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Фото: TASS/ZUMA
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Защита россиянина Александра Винника, которого подозревают в краже личных данных и вымогательстве, подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей, сообщил 24 февраля адвокат Винника Тимофей Мусатов.

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«Мы подали кассационную жалобу», — цитирует защитника ТАСС.

По словам Мусатова, Винник все еще находится в изоляции, доступ к нему затруднен как у сотрудников консульства, так и у адвокатов.

17 февраля состоялось заседание Апелляционного суда Парижа, который отклонил апелляцию защиты на решение от 29 января — тогда Парижский суд постановил оставить Винника под стражей. Адвокаты намерены вновь обжаловать данное решение и добиться освобождения россиянина.

Кроме того, адвокаты Зои Константопулу и Тимофей Мусатов подтвердили, что их подзащитному не разрешают контактировать с семьей, а также общаться с представителями защиты конфиденциально.

Сам Винник называл свою экстрадицию из Греции во Францию незаконной, а решение о его выдаче США — смертным приговором. В январе он рассказывал, что подвергался в греческой тюрьме «пыткам и психологической войне». В декабре стало известно, что у мужчины диагностировали заболевание крови, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшается.

Специалиста по информационным технологиям Винника задержали во время отдыха с детьми в Греции летом 2017 года по запросу американских властей. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали его экстрадиции. Винник все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным России.

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