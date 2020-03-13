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Последствия штормового ветра ликвидируют в Калужской области

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Штормовой ветер в пятницу, 13 марта, оставил без электричества пригороды Калуги, а также некоторые населенные пункты Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского и Дзержинского районов. Бригады энергетиков в оперативном порядке вели работы по восстановлению электроснабжения. В работах задействовано 74 специалиста и 27 единиц техники.

В столице Калужской области было повалено несколько деревьев. В Обнинске напор ветра не выдержала одна из остановок общественного транспорта в микрорайоне Заовражье. Металлические опоры вырвало из плитки, и остановка завалилась на бок. На Пионерском проезде на линию электропередач завалилось дерево. Работники Горэлектросетей сработали оперативно и убрали его, сообщает газета «Весть».

Как стало известно 3 марта, не менее 156 человек пострадали и еще не менее 19 погибли от торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. Во многих домах выбиты окна и отсутствует электричество. Власти города организовали аварийные убежища недалеко от метро.

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