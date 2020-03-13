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Попавшего в шторм маленького тюленя спасли в Приморье

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В Приморском крае спасли первого тюленя с начала 2020 года. Ближайшие недели самец, вес которого около 12 кг, будет находиться на реабилитации.

Как рассказал на своей странице в соцсети директор реабилитационного центра «Тюлень» Лора Белоиван, попавшее к ним животное, скорее всего, жертва шторма. Он не исключил, что детеныша унесло от матери на отколовшейся льдине. Несмотря на жир, тюлень сильно обезвожен. Он заторможен и очень вялый.

Vostokmedia уточняет, что центр «Тюлень» постоянно участвует в спасательных операциях. В середине марта 2019 года в районе мыса Кунгасный специалисты помогли снять с льдины двух детенышей ларги. Еще одного загрызли беспризорные собаки.

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