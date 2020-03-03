Наблюдение за тюленями с вертолета началось в Петербурге

Зоозащитники совершили полёт на вертолете над акваторией Финского залива в поиске тюленей. Обстановку оценили в черте Петербурга, сообщили в группе «Спасения тюленей» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты с вертолета оценили состояние льда, которого осталось совсем мало. С высоты птичьего полёта были обнаружены четыре тюленя. Патрульные заметили, что один из ластоногих решил не сидеть на тонком льду и перебрался на камень. Зоозащитники также обнаружили на акватории рядом с Горской белохвостого орлана, передает телеканал «78». В целом полёт дал массу информации, в плане распределения животных, оценки состояния вероятных мест их размножения, а также выработки техники таких полётов в дальнейшем.

Нынешний сезон размножения нерп и тюленей может стать самым аномальным за годы работы центра. Финский залив не покрылся льдом, поэтому самкам негде устраивать логовища и выкармливать детенышей. Ранее в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в петербургском поселке Репино презентовали первый в стране прототип искусственного логовища для выкармливания потомства кольчатой нерпы в условиях теплых зим.