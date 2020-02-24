Зоологи показали фотографии спасенной под Санкт-Петербургом нерпы Ксюши

Зоологи опубликовали фотографии нерпы по кличке Ксюша, которую спасли недалеко от поселка Стрельна в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Фото животного опубликовали в группе «Спасение тюленей 699-23-99» в ВКонтакте в понедельник, 24 февраля.

«Наша пупулечка и утипусечка. Простите, но по-другому не можем», — говорится в сообщении.

В то же время сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы подчеркнули, что трехдневное животное не сможет стать парой петербургскому тюленю Крошику. Дело в том, что Ксюша — представитель балтийской нерпы и она вырастет сильно крупнее тюленя.

«Ксюша не станет спутницей Крошика потому, что наша основная задача подготовить нерпу к выпуску в естественную среду. Это то, ради чего создавался фонд. Тем более она, как самка, имеет исключительную ценность для популяции. Поэтому она важна именно в море для сохранения популяции балтийской нерпы в Финском заливе. Во-вторых, они разных подвидов», — рассказали сотрудники Фонда изданию «Невские новости».

Отмечается, что Ксюша еще не начала линять. Пока она еще мала и потому питается раствором, который ей дают из трубочки.

Ранее, 4 февраля, в центре изучения и сохранения морских млекопитающих под Санкт-Петербургом разработали искусственное логовище для выкармливания потомства кольчатой нерпы в условиях теплых зим.