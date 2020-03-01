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Тюлень Крошик на видео показал последствия выхода на тонкий лед

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Фото: 78.ru
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Обитатель «Фонда друзей балтийской нерпы» тюлень Крошик на собственном примере показал жителям и гостям Ленинградской области и Санкт-Петербурга опасность выхода на тонкий лед. Ролик, который был опубликован в группе «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте», уже назвали «лучшей социальной рекламой».

Крошик весит около 35–40 кг. Тюлень подполз к бассейну, который был подернут льдом толщиной не более 4 см. Сначала питомец фонда надавил на него мордочкой, чтобы проверить, выдержит ли лед.

Когда корка не проломилась, Крошик повторил попытку надавливания и залез на бассейн, после чего окончательно продвинулся вперед. Лед не выдержал, раздался треск, и тюлень провалился, пишет телеканал «78», который опубликовал видео эксперимента.

24 февраля зоологи опубликовали фотографии нерпы по кличке Ксюша, которую спасли недалеко от поселка Стрельна в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Фото животного опубликовали в группе «Спасение тюленей».

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