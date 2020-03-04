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Торнадо в США повредил тюрьму из фильма «Зеленая миля»

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Фото: twitter.com/TNTDOC1
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Шторм и торнадо, обрушившиеся на американский штат Теннесси во вторник, 3 марта, частично повредили здание тюрьмы, где снимались фильмы «Зеленая миля» и «Переступить черту». Видеозапись последствий разрушения опубликовал в Twitter департамент исправительных учреждений штата.

На кадрах видно, что буря сильно повредила здание. По словам одного из пользователей микроблога, это строение пережило «беспорядки, пожары, режиссеров», а теперь еще и торнадо, сообщает телеканал «360».

Ранее 4 марта сообщалось, что в результате обрушившегося на штат торнадо погибли 25 человек, почти 80 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает телеканал «Звезда», на опубликованных в соцсетях роликах видно, как огромная воронка выходит из грозового неба, перемещаясь из стороны в сторону. Всё это сопровождается сильнейшим ветром и непрерывными молниями. Наутро в штате зафиксировали масштабные разрушения: у многих домов сорвало крыши, были разрушены фасады строений, с корнем вырваны деревья и столбы.

В больницы с различными травмами доставили 150 жителей. Свыше 50 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Отменены занятия в школах. Для тех, кто остался без жилья из-за удара стихии, организовали специальные приюты.

Губернатор Теннесси Билл Ли объявил чрезвычайную ситуацию и направил национальную гвардию для помощи в поисково-спасательных работах. По словам властей, число жертв может вырасти, так как поиски пропавших без вести и разбор завалов продолжаются, пишет НСН.

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