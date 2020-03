Торнадо в США повредил тюрьму из фильма «Зеленая миля»

Шторм и торнадо, обрушившиеся на американский штат Теннесси во вторник, 3 марта, частично повредили здание тюрьмы, где снимались фильмы «Зеленая миля» и «Переступить черту». Видеозапись последствий разрушения опубликовал в Twitter департамент исправительных учреждений штата.

An aerial view of damage at the old Tennessee State Prison ⁦@TDOCCommish⁩ #nashvilletornado #NashvilleTN pic.twitter.com/eIP9msIDBB