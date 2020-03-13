Прямой эфир
Сюжет:

Бердымухамедов рекомендовал защищаться от вирусов дымом гармалы

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в пятницу, 13 марта, рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом растения гармалы (Peganum harmala).

Минусы плюса: коронавирус лучше всего распространяется при 8-9°C
«Китайский патоген» любит прохладу и низкую влажность, утверждают ученые

Глава государства пояснил, что предки туркмен создали методы противостояния инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность, передает «РИА Новости».

«Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал Бердымухамедов.

По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

На данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая назвала три способа защититься от заражения коронавирусом. Она считает, что в это может помочь алкоголь, секс и баня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат рады предложила защититься от коронавируса сексом, баней и спиртным
Малышева рассказала о главном средстве защиты от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020