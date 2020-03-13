Бердымухамедов рекомендовал защищаться от вирусов дымом гармалы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в пятницу, 13 марта, рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом растения гармалы (Peganum harmala).

Глава государства пояснил, что предки туркмен создали методы противостояния инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность, передает «РИА Новости».

«Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — сказал Бердымухамедов.

По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

На данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.

Ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Богуцкая назвала три способа защититься от заражения коронавирусом. Она считает, что в это может помочь алкоголь, секс и баня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.