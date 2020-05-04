Сам себе Wi-Fi: в отдаленных регионах появится коллективный интернет

Российские регионы с малой плотностью населения получат доступ к интернету с помощью распределенных mesh-сетей нового типа. Для них не надо прокладывать дорогостоящий кабель или использовать спутниковую связь. Для реализации проекта пользователям понадобится лишь обычный Wi-Fi роутер со специальной направленной антенной, которая увеличит его радиус действия до 15 км. Ожидается, что благодаря кэшированию данных на частных компьютерах, скорость передачи информации внутри новых сетей не будет падать ниже 50 мегабит в секунду. Первый проект по реализации технологии планируют реализовать летом 2020 года в Алтайском крае — в его рамках к интернету подключат несколько местных отелей. В дальнейшем данную практику распространят на другие регионы страны.

Прямой наводкой

Согласно исследованию компании Incarnet, в 2019 году количество пользователей Рунета составило около 97 млн. человек. Причем наиболее активно сетью пользуются в больших городах. Малые населенные пункты отстают от них, в основном, по причине неразвитости инфраструктуры. Особенно чувствительной эта проблема является для Сибири и Дальнего Востока, где низкая плотность населения делает нерентабельными проекты, связанные с прокладкой традиционного кабеля. Оригинальный выход из положения нашли российские ученые, которые предложили раздавать интернет с помощью доступных Wi-Fi роутеров с увеличенным радиусом действия.

— Согласно нашей концепции, каждый пользователь новой инфраструктуры должен будет купить стандартный роутер и подсоединить к нему антенну. Она сможет передавать данные другому роутеру на расстояние до 15 километров, — рассказал начальник отдела информационных технологий и инноваций в образовании Алтайского госуниверситета Олег Терновой. — Таким образом, у каждого человека будет своя точка доступа, которая станет единичным элементом распределенной mesh-сети.

Причем развитие системы будет всецело зависеть от количества подключаемых пользователей и их активности.

Всем по 50

При работе над проектом ученым попутно удалось обойти проблему относительно низкой скорости передачи сигнала внутри сетей выбранного ими типа, которая ранее ограничивала распространение. Было решено хранить на компьютерах пользователей часто запрашиваемые кэшированные данные. В результате это позволило довести скорость передачи информации до комфортных 50 мегабит в сек.

В конечном счете при использовании такого подхода разработчики рассчитывают сделать раздачу интернета доступной и не требующей дорогостоящего коммутационного оборудования и многокилометровых кабельных сетей. Более того, пользователи смогут даже зарабатывать на раздаче трафика.

— Проект предусматривает вознаграждение для активных пользователей — они будут получать плату за переданный трафик от компаний, размещающих рекламу внутри сети, — пояснил Олег Терновой. — Причем для этих целей мы планируем выпускать собственную криптовалюту, которую рекламодатели станут покупать за реальные деньги — в количестве, пропорциональном объему продуктов, продвинутых с помощью сети.

Также с помощью технологии блокчейн будет записываться информация обо всех её внутренних событиях, что обеспечит необходимую сохранность данных.

Сеть отелей

Перспективность разработки «Известиям» подтвердили независимые IT-эксперты.

— Домашние роутеры действительно обладают достаточными возможностями для обработки сигнала и при условии их оснащения направленными антеннами способны выполнять роль самодостаточного элемента интернет-инфраструктуры, — пояснил доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Сергей Завьялов. — Вместе с тем с уверенностью судить об эффективности работы подобной системы можно будет лишь после проведения необходимых испытаний.

Про необходимость всесторонней экспертизы технологии заявили и в Институте развития интернета (ИРИ).

— Проект представляет интерес, однако его реализация возможна только после экспертизы соответствия оборудования допустимым санитарным нормам по электромагнитному излучению, что сможет гарантировать безопасность его использования, — считает заместитель генерального директора ИРИ Борис Едидин. — Кроме того, необходимо юридически определиться с тем, какие организации будут нести ответственность за сеть в качестве операторов связи.

По словам разработчиков, точкой доступа в интернет для системы может стать провайдер в ближайшем городе, либо госучреждение (например, школа), способное поделиться сигналом в нерабочее время.

В настоящее время инженеры готовят для подключения к проекту в 2020 году несколько небольших отелей в Алтайском крае. В дальнейшем планируется масштабировать идею на другие регионы, что в конечном итоге даст возможность провести сеть в самые отдаленные точки страны.