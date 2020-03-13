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Один человек погиб в ходе перестрелки в селе в Ингушетии

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Один человек убит в результате перестрелки в Ингушетии, сообщает в пятницу, 13 марта, телеканал РЕН ТВ.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для проверки сообщения об убийстве мужчины в ходе вооруженного конфликта, по ним был открыт огонь. Два полицейских получили ранения.

16 января в Новокузнецке один человек погиб в результате стрельбы в здании мирового суда. Стрельбу открыл мужчина, являвшийся потерпевшим по одному из судебных дел.

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