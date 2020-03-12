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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Старшеклассник в Амурской области открыл стрельбу из пневматического оружия в школе. Об этом сообщается в четверг, 12 марта, на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в городе Свободный. По предварительной информации пострадали два ученика из шестого и восьмого классов. Их состояние не вызывает опасений.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Также он обязан информировать о смене места жительства, передает НСН.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, выяснили, что стрельбу из пневматического пистолета открыл на перемене один из старшеклассников, 18-летний ученик этой же школы, сообщает телеканал «360».

Правоохранительные органы выясняют, как школьнику удалось пронести оружие в школу и по какой причине подросток решил открыть стрельбу.

11 марта сообщалось, что житель Подмосковья открыл стрельбу в магазине, когда сотрудники торговой точки помешали ему украсть пачку замороженных полуфабрикатов.

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