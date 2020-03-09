Один человек пострадал в результате стрельбы у мечети в Париже

На северо-востоке Парижа было совершено нападение по дворе мечети Аддава, по меньшей мере один человек ранен. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в местной полиции.

По последним данным, около 20:00 по местному времени (22:00 мск) вооруженный человек в шлеме вошел во внутренний двор мечети на улице де Танжер, где открыл стрельбу. После произведенных выстрелов злоумышленник скрылся на скутере в неизвестном направлении. Его личность не установлена.

Издание Le Parisien сообщает, что пострадавший ранен в ногу двумя пулями калибра 9 мм.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство. Основной версией нападения, по данным СМИ, является личный конфликт.

28 октября 2019 года пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили серьезные ранения.